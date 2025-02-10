Долги «Башкиравтодора» перед «Сколхимпромом» остались в реестре требований

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не стал исключать из реестра требований АО «Башкиравтодор» задолженность в 721,5 млн руб. перед ООО «Сколхимпром». Суд отклонил соответствующие ходатайства «Башкиравтодора», его временного управляющего Александра Путинцева, Сбера, министерства земельных и имущественных отношений Башкирии и ООО «Электросетьпроект».

По мнению заявителей, арбитражный суд Башкирии, включая задолженность перед «Сколхимпромом» в реестр требований «Башкиравтодора», не учел формальность договоров поставки дорожно-строительной техники. На основе этих документов была сформирована задолженность.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд эти доводы отклонил, обратив внимание на вступившее в законную силу решения о составе и размере требований.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее суды признали законным мировое соглашение о поэтапном погашении «Башкиравтодором» 1 млрд руб. долга перед «Сколхимпромом». В дело вмешался Сбер, усмотревший в отношениях между сторонами формальный документооборот. По ходатайству банка дело о взыскании долга вернулось на новое рассмотрение.

АО «Башкиравтодор» зарегистрировано в 2010 году после преобразования одноименного ГУП, является крупнейшим дорожным подрядчиком Башкирии. Основной акционер — минземимущества Башкирии, владеющее 59,3% акций компании. В мае 2024 года в компании началась процедура наблюдения, кредиторами компании являются «Сколхимпром», Сбер, ФНС и другие.

Идэль Гумеров