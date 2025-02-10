Премьер-министр Японии подарил Трампу золотой самурайский шлем

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба подарил президенту США Дональду Трампу золотой самурайский шлем кабуто, изготовленный компанией Ningyouno Hanafusa Co. из префектуры Тоттори на западе Японии (родной регион Исибы). Встреча двух лидеров прошла в Вашингтоне в прошедшую пятницу, сообщило японское агентство Kyodo News со ссылкой на источники в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: hanafusa.theshop.jp Фото: hanafusa.theshop.jp

Собеседник агентства рассказал, что идея подарка возникла у господина Исибы из-за популярности американского сериала «Сёгун» о японском военачальнике. Также известно, что президенту США нравится золотой цвет, отмечает Kyodo News. Во время визита в Вашингтон в 2016 году бывший японский премьер Синдзо Абэ подарил господину Трампу золотую клюшку для гольфа.

По данным компании—изготовителя шлема Ningyouno Hanafusa, его размеры — 57 см в ширину, 81 см в высоту и 48 см в глубину. Стоимость экземпляра — 168 тыс. иен ($1100). Фирма получила заказ на золотой самурайский шлем от МИД Японии в ноябре прошлого года, сообщил президент компании Томоя Ханафуса. Однако у них была информация лишь о том, что предмет подарят иностранной VIP-персоне.

Японский премьер стал вторым мировым лидером, который решил приехать в США для личной встречи с Дональдом Трампом. Первым Вашингтон посетил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

Подробнее об отношениях Японии и США — в публикации «Ъ» «Лучше раньше, да мягче».