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Завершена экспертиза капремонта моста в Борисоглебском

Проект капитального ремонта автомобильного моста через реку Устье в поселке Борисоглебский Ярославской области прошел государственную экспертизу, сведения об этом содержатся в реестре госэкспертиз. Работы по проектированию начались летом 2023 года.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Муниципальный контракт на проектирование был заключен 7 июля 2023 года и стоил 5 млн руб. Исполнителем выступило краснодарское ООО «Феррум-97». В техническом задании отмечено, что необходимо заменить балки пролетных строений и опоры моста, возможно с изменением его длины до 15%. Также предусмотрено усиление конструкций и расчет несущей способности существующих опор.

Сроки выполнения контракта были установлены до 31 июля 2024 года. Положительное заключение госэкспертизы проект получил 4 февраля 2025 года. Застройщиком указано областное предприятие «Ярдорслужба». Ранее в ярославском правительстве сообщали о планах провести работы в 2025 году, финансируя их за счет лимитов 2026 года.

Антон Голицын

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