Кубань попала в топ-50 регионов по доступности бензина в России

Краснодарский край расположился на 41-м месте в рейтинге регионов России по доступности бензина. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Анализ проводили исходя из расчета количества топлива, которое граждане могут приобрести на среднемесячный заработок. Для жителей Кубани этот показатель составил 1 тыс. литров бензина марки АИ-92.

Стоимость литра АИ-92 в регионе достигла 56 руб. в декабре 2024 года. По данным аналитиков, цена топлива увеличилась на 8,5% за год.

Адыгея заняла 75-е место. В конце прошлого года в регионе за среднемесячную зарплату можно было приобрести 819 литров АИ-92.

Следом идет Севастополь, где стоимость бензина выросла за год на 10,7%, до 60,38 руб. за литр в конце года. Крым разместился на 78-й строчке с показателем в 759 литров. Литр бензина в декабре 2024 года в регионе стоил около 60,5 руб.

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году рост цен на бензин будет соответствовать уровню инфляции. По словам специалистов, тенденция к повышению заработной платы ведет к повышению доступности топлива, однако ситуация в регионах по-прежнему значительно различается.

Нурий Бзасежев