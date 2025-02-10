Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кубань попала в топ-50 регионов по доступности бензина в России

Краснодарский край расположился на 41-м месте в рейтинге регионов России по доступности бензина. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Анализ проводили исходя из расчета количества топлива, которое граждане могут приобрести на среднемесячный заработок. Для жителей Кубани этот показатель составил 1 тыс. литров бензина марки АИ-92.

Стоимость литра АИ-92 в регионе достигла 56 руб. в декабре 2024 года. По данным аналитиков, цена топлива увеличилась на 8,5% за год.

Адыгея заняла 75-е место. В конце прошлого года в регионе за среднемесячную зарплату можно было приобрести 819 литров АИ-92.

Следом идет Севастополь, где стоимость бензина выросла за год на 10,7%, до 60,38 руб. за литр в конце года. Крым разместился на 78-й строчке с показателем в 759 литров. Литр бензина в декабре 2024 года в регионе стоил около 60,5 руб.

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году рост цен на бензин будет соответствовать уровню инфляции. По словам специалистов, тенденция к повышению заработной платы ведет к повышению доступности топлива, однако ситуация в регионах по-прежнему значительно различается.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...