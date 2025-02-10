Новогодние елки уберут с улиц Петербурга позже из-за нехватки рабочих рук

Новогодние елки в городе уберут позже, чем обычно, из-за нехватки рабочих рук, сообщает «Деловой Петербург» 10 февраля. До сих пор зеленых красавиц можно увидеть у станций метро «Черная речка» и «Гражданский проспект», а также у пересечения Петергофского шоссе с улицей Партизана Германа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Как правило, новогодние уграшения в Петербурге убирали не позднее 27 января. По словам специалистов из СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления», ведется плановый демонтаж елок.

Они подчеркнули, что символы Нового года невозможно разобрать сразу, так как их более сотни. Завершить работы планируют 14 февраля. Поздние сроки связаны с тем, что в этом году организации добавились работы по украшениям, которыми раньше занимались районные администрации.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что победителями во Всероссийском конкурсе по выбору лучшей новогодней ели стали Петербург, Чечня и Подмосковье. Согласно правилам, зеленая красавица должна была отражать самобытность региона.

Андрей Маркелов