Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новогодние елки уберут с улиц Петербурга позже из-за нехватки рабочих рук

Новогодние елки в городе уберут позже, чем обычно, из-за нехватки рабочих рук, сообщает «Деловой Петербург» 10 февраля. До сих пор зеленых красавиц можно увидеть у станций метро «Черная речка» и «Гражданский проспект», а также у пересечения Петергофского шоссе с улицей Партизана Германа.

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Как правило, новогодние уграшения в Петербурге убирали не позднее 27 января. По словам специалистов из СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления», ведется плановый демонтаж елок.

Они подчеркнули, что символы Нового года невозможно разобрать сразу, так как их более сотни. Завершить работы планируют 14 февраля. Поздние сроки связаны с тем, что в этом году организации добавились работы по украшениям, которыми раньше занимались районные администрации.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что победителями во Всероссийском конкурсе по выбору лучшей новогодней ели стали Петербург, Чечня и Подмосковье. Согласно правилам, зеленая красавица должна была отражать самобытность региона.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...