Строительство арендного дома в Иркутске перенесли на лето 2025 года

Совместный проект мэрии Иркутска и «Дом.рф» по строительству первого в регионе арендного дома будет реализован в 2025 году. Как сообщил глава Иркутска Руслан Болотов в своем Telegram-канале, после получения положительного заключения негосударственной экспертизы заказчик – АО «УКС Иркутска» – приступит к его возведению. «Планируется начать стройку уже летом этого года», - отметил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проект будет реализован на участке площадью 1,15 га. Общая площадь дома на 217 квартир составит 8,9 тыс. кв. м. Здание будет состоять из пяти блок-секций высотой до восьми этажей. В квартирах будет выполнен ремонт, они будут оснащены мебелью и бытовой техникой.

По словам Руслана Болотова, арендный дом сделает более доступной процедуру возмещения платежей за наем квартир работникам бюджетной сферы.

Как писал «Ъ-Сибирь» в феврале прошлого года, строительство арендного дома на Верхней Набережной вблизи ТРЦ «Яркомолл» планировалось начать до конца 2024 года. Ввести в эксплуатацию власти намеревались к 2026 году.

Лолита Белова