В Челябинской области бензин стал доступнее на 9,3% за год

Челябинская область заняла 28-е место в рейтинге регионов РФ по доступности бензина. В декабре 2024 года на среднюю зарплату можно было приобрести 1,1 тыс. л бензина марки АИ-92, что на 9,3% больше, чем в январе прошлого года. Рейтинг опубликовали «РИА Новости».

Доступность топлива определялась путем деления среднемесячной зарплаты за вычетом налога на доходы физических лиц (за период с ноября 2023 года по октябрь 2024 года) на среднюю в регионе цену бензина в декабре 2024 года.

С начала 2024 года Челябинская область поднялась на два места в списке. При этом стоимость топлива выросла с 47,1 руб. за литр в январе до 51,6 руб. за литр в декабре 2024 года.

В топ-3 регионов по доступности топлива попали Москва (2,4 тыс. л на чистую среднюю зарплату), Ямало-Ненецкий (2,4 тыс. л, разница с первым местом в 7 л) и Чукотский (2,3 тыс. л) автономные округа. За год столица обогнала ЯНАО по возможности приобрести бензин в регионе. При этом в прошлом январе в Ямало-ненецком АО доступность топлива составляла 2,5 тыс. л, а в Москве — 2,2 тыс. л.

Виталина Ярховска