Суд оштрафовал курганца за призывы к насильственной смене власти

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал 35-летнего жителя Кургана виновным в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Он приговорен к штрафу 350 тыс. руб. с лишением права администрировать сайты в интернете в течение трех лет, сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд и следствие установили, что курганец размещал в социальных сетях высказывания, которые оправдывали террористическую деятельность, призывали к насильственной смене государственной власти в стране.

Уголовное дело расследовано следственным подразделением УФСБ России по Курганской области.