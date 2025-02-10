Суд оштрафовал курганца за призывы к насильственной смене власти
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал 35-летнего жителя Кургана виновным в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Он приговорен к штрафу 350 тыс. руб. с лишением права администрировать сайты в интернете в течение трех лет, сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Суд и следствие установили, что курганец размещал в социальных сетях высказывания, которые оправдывали террористическую деятельность, призывали к насильственной смене государственной власти в стране.
Уголовное дело расследовано следственным подразделением УФСБ России по Курганской области.