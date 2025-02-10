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Суд оштрафовал курганца за призывы к насильственной смене власти

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал 35-летнего жителя Кургана виновным в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Он приговорен к штрафу 350 тыс. руб. с лишением права администрировать сайты в интернете в течение трех лет, сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд и следствие установили, что курганец размещал в социальных сетях высказывания, которые оправдывали террористическую деятельность, призывали к насильственной смене государственной власти в стране.

Уголовное дело расследовано следственным подразделением УФСБ России по Курганской области.

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