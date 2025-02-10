Зарплата в Удмуртии выросла на 24,2% по итогам 11 месяцев 2024 года

Средняя начисленная зарплата работников организаций Удмуртии по итогам 11 месяцев 2024 года составила 63,7 тыс. руб. Это на 24,2% больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, с учетом роста потребительских цен реальная зарплата увеличилась на 14,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Однако в организациях, осуществляющих организацию общественного питания, административную деятельность и операции с недвижимость, средняя зарплата в январе-ноябре 2024 года отстает от средней по республике на 23-27 тыс. руб.

Наиболее высокая зарплата наблюдалась в финансовых и страховых организациях. Там показатель на 1,4% выше среднереспубликанского.

По муниципальным округам Удмуртии самая высокая зарплата зафиксирована в Воткинске — 71,1 тыс. руб. Самый низкий показатель зарегистрировали в Юкаменском районе — 41,4 тыс. руб.

Среди регионов ПФО Удмуртия по уровню зарплаты заняла 6-е место. Республика уступила Татарстану — лидеру в округе с показателем 72,3 тыс. руб., Пермскому краю, Самарской области, Башкирии и Нижегородской области. Наименьший показатель зафиксировали в Мордовии — 55,3 тыс. руб.