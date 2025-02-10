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В ХМАО потушили ночной пожар в многоквартирном доме

В поселке Западный на территории Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) произошел пожар в многоквартирном деревянном доме, сообщили в региональном МЧС.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Сообщение о возгорании поступило в 1:46, первые пожарные прибыли к месту происшествия через девять минут. В 5:11 пожар локализовали, а в 6:32 полностью ликвидировали открытое горение на площади 702 кв. м — тушением занимались 32 человека и девять единиц техники. До приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировались пять человек, пострадавших нет.

Напомним, в конце января в третьем микрорайоне Лянтора (ХМАО-Югра) сгорел расселенный деревянный двухэтажный дом, в пожаре никто не пострадал.

Ирина Пичурина

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