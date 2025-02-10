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обновлено 09:22

В Перми при строительстве элитного дома погиб рабочий

В Перми 8 февраля при возведении дома элитного класса по Пермской ул., 86, упал с высоты пятого этажа рабочий подрядной организации, сообщает госинспекция труда в Пермском крае. В результате падения рабочий получил травмы, не совместимые с жизнью.

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Сейчас региональная гострудинспекция вместе со следственными органами устанавливают обстоятельства гибели работника и наличие трудовых отношений.

По адресу: ул. Пермская, 86, ООО СЗ «Пермская» возводит дом «Строганов». Объект предполагается ввести в строй в IV квартале 2025 года. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в девелоперской компании СЗ "Пермская", полную ответственность за безопасность работ на строительной площадке несет генподрядчик.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что по факту гибели рабочего проводится процессуальная проверка.

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