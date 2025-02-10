В Перми при строительстве элитного дома погиб рабочий

В Перми 8 февраля при возведении дома элитного класса по Пермской ул., 86, упал с высоты пятого этажа рабочий подрядной организации, сообщает госинспекция труда в Пермском крае. В результате падения рабочий получил травмы, не совместимые с жизнью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Пермскому краю Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Сейчас региональная гострудинспекция вместе со следственными органами устанавливают обстоятельства гибели работника и наличие трудовых отношений.

По адресу: ул. Пермская, 86, ООО СЗ «Пермская» возводит дом «Строганов». Объект предполагается ввести в строй в IV квартале 2025 года. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в девелоперской компании СЗ "Пермская", полную ответственность за безопасность работ на строительной площадке несет генподрядчик.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что по факту гибели рабочего проводится процессуальная проверка.