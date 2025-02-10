Ушедший на аэродром Перми из-за тумана самолет Москва—Ижевск вернулся в Удмуртию

Самолет Домодедово—Ижевск (рейс №308) из-за тумана ушел на запасной аэродром в Перми. Сегодня в 8:35 местного времени борт произвел посадку в Ижевске. Об этом в Telegram сообщил гендиректор АО «Ижавиа» Александр Синельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Также не вылетал рейс Екатеринбург—Ижевск. Самолет отправится в 09:00 местного времени. Расписание рейсов в аэропорту Ижевска было изменено из-за тумана и низкой видимости. К 07:00 погода в аэрогавани наладилась.