На Сухой Самарке планируется стройка многополосного моста и расширение дорог

Самарские чиновники рассматривают возможность строительства многополосного моста и расширения существующих дорог в Куйбышевском районе города. Соответствующую инициативу планируется обсудить с региональным министерством транспорта. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«Важно после решения вопросов с дорогами, увеличить общественный транспорт. Когда будет понимание и договоренности по этим вопросам — проведу дополнительную встречу с жителями, расскажу подробнее не только о планах, но и о сроках их реализации»,— говорится в сообщении.

В районе Сухой Самарки долгое время существует проблема узких дорог и транспортной доступности. В связи с этим чиновники инициировали подготовку проекта комплексного развития территории (КРТ).

Однако планы муниципалитета и застройщика по развитию территории вызвали недовольство местных жителей. По словам Ивана Носкова, в ближайшее время проект КРТ обсудят на встрече с гражданами. Застройщик должен будет обсудить с местными жителями проектирование и строительство детсада, школы, поликлиники, парковок и границы природного парка.

Георгий Портнов