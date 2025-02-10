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Владимир Путин наградил врачей Челябинской станции переливания крови

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении врачей государственными знаками и присвоении им почетных званий. Среди отмеченных медицинских работников — два сотрудника Челябинской областной станции переливания крови. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Врачу-трансфузиологу Наталии Зубовой присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской федерации». Ее коллега Михаил Русаков награжден медалью Луки Крымского.

Виталина Ярховска

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