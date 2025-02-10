Тюменская Госавтоинспекция зафиксировала антирекорд по числу пьяных водителей

В субботу, 8 февраля, в Тюменской области сотрудники региональной Госавтоинспекции остановили 36 пьяных водителей, что стало антирекордом по количеству нетрезвых автомобилистов на дорогах региона за сутки, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Одним из инцидентов стал случай с 41-летней женщиной в поселке Богандинском, у которой не было прав на вождение. Она управляла автомобилем Daewoo Matiz под действием алкоголя, признавшись, что выпила бутылку пива перед поездкой. Показания алкотестера показали 0,39 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель привлечена к административной ответственности.

В Заводоуковске задержаны еще два пьяных водителя. Один из них, 30-летний житель села Новая Заимка, управлял Chevrolet Niva при показателе алкотестера в 0,91 мг на литр. Он пояснил, что выпил 4,5 литра пива и ехал в гости. Водителя уже привлекали к ответственности за пьяное вождение в этом году, ему назначено наказание в виде штрафа в 30 тыс. руб. и лишения прав на 19 месяцев. За повторное вождение пьяным он подлежит уголовной ответственности. В другом случае в Заводоуковске 50-летний водитель Mazda 6 был остановлен после того, как выпил бутылку коньяка и повез знакомую домой. Показания алкотестера составили 1,09 мг алкоголя на литр. В его отношении составлен административный материал за пьяное вождение.

Напомним, в первые дни 2025 года в Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 43 пьяных водителей.

Ирина Пичурина