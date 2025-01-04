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С начала года в Тюменской области задержали 43 пьяных водителя

С 1 января 2025 года в Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 43 пьяных водителя, сообщили в ГИБДД региона.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным ГИБДД Тюменской области, в субботу, 4 января, в ряде районов региона пройдут «сплошные и точечные проверки» водителей на трезвость. «В Тюмени "трезвые" заслоны из групп нарядов ДПС будут работать на выездах из города, а также в городской черте, в том числе в центре областной столицы»,— рассказал начальник управления Госавтоинспекции Андрей Миллер.

Анастасия Таначева

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