С начала года в Тюменской области задержали 43 пьяных водителя

С 1 января 2025 года в Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 43 пьяных водителя, сообщили в ГИБДД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным ГИБДД Тюменской области, в субботу, 4 января, в ряде районов региона пройдут «сплошные и точечные проверки» водителей на трезвость. «В Тюмени "трезвые" заслоны из групп нарядов ДПС будут работать на выездах из города, а также в городской черте, в том числе в центре областной столицы»,— рассказал начальник управления Госавтоинспекции Андрей Миллер.

Анастасия Таначева