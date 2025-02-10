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Участник СВО избран главой сельского поселения в Горном Алтае

Участник специальной военной операции (СВО) победил на выборах главы Балыктуюльского сельского поселения в Республике Алтай. Предварительные итоги голосования, состоявшегося 9 февраля, подведены в ГАС «Выборы».

Участник СВО Денис Тадышев одержал победу, набрав 334 голоса. Его кандидатура была выдвинута «Единой Россией». Ранее региональное отделение партии сообщало о том, что господин Тадышев участвует в СВО с сентября 2022 года.

В ГАС «Выборы» указывается, что Денис Тадышев служит в АО ВО МСБ в/ч 93992 в качестве водителя. Его единственный конкурентом на выборах была помощник участкового лесничего, самовыдвиженец Светлана Горносталева (29 голосов).

Балыктуюльское сельское поселение находится в Улаганском районе. Всего в списки избирателей там внесено 1,16 тыс. человек.

Валерий Лавский

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