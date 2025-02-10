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Кыштымский «Спецсервис» оштрафовали за отсутствие ограждения мусорного полигона

После проверки Челябинской природоохранной прокуратуры деятельности ООО «Спецсервис», эксплуатирующего полигон промышленных и бытовых отходов в Кыштыме в отношении организации возбуждены административные дела за несоблюдение экологических требований. Компанию оштрафовали на общую сумму 290 тыс. руб. за нарушения, в том числе за отсутствие ограждения полигона, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Надзорное ведомство установило, что организация самовольно использует земли лесного фонда площадью 2,7 тыс. кв. м., на них сбрасываются отходы производства и потребления. Кроме того, на полигоне не устраняют очаги самовозгорания, а сам объект не огорожен. Компания не выполняет согласованные с региональным министерством экологии мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеоусловий, на полигоне размещают отходы четвертого класса опасности без лицензии.

Помимо штрафов ООО «Спецсервис», руководителю предприятия внесено представление. По его результатам виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, принимаются меры к устранению выявленных нарушений.

Виталина Ярховска

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