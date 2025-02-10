Новый владелец кунгурской птицефабрики передал акции предприятия в ЗПИФ

Владельцем 100% долей АО «Птицефабрика “Комсомольская”» стал закрытый паевой инвестфонд (ЗПИФ) «АГРО-Капитал» (под управлением УК «Мой капитал»). Соответствующая информация была внесена в ЕГРЮЛ 4 февраля. Ранее владельцем долей птицефабрики являлось ООО «Управление агроактивами», близкое к ГК «Таврос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Птицефабрика «Комсомольская» — ведущее предприятие по производству яиц в Пермском крае, расположенное в поселке Комсомольском в Кунгурском районе. Производственные мощности составляют 650 млн штук товарного яйца в год. Выручка компании за 2023 год составила 4,5 млрд руб., чистая прибыль — 2,07 млрд руб.

В ноябре прошлого года ООО «Управление агроактивами», близкое к ГК «Таврос», завершило сделку по приобретению кунгурской птицефабрики у банка непрофильных активов «Траст».