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В Тюменской области за год нашли нарушения на молочных и мясных производствах

Россельхознадзор в Тюменской области в 2024 году больше всего нарушений обнаружил на предприятиях, которые производят молочную и мясную продукцию, сообщили «РБК-Тюмень» в управлении по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего в регионе за 2024 год выявлено 1174 нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов (ВСД), в 889 случаях их допустили работники предприятий. Лидерами по количеству нарушений при работе с системой «Меркурий» стали Ишимский мясокомбинат, молочные заводы «Абсолют» и «Золотые луга». В Россельхознадзоре уточнили, что в отношении нарушителей были приняты меры: отправлены уведомления, приостановлена или аннулирована регистрация в системе, а также объявлены предостережения. «Данные о продукции, произведенной из сырья неизвестного происхождения, направлены в Роспотребнадзор, правоохранительные органы и органы местного самоуправления»,— добавили в ведомстве.

Ранее сотрудники тюменского Россельхознадзора выявили признаки нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов на 364 кг мясной продукции мясоперерабатывающего предприятия ООО «Согласие».

Ирина Пичурина

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