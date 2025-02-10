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обновлено 07:32

Силы ПВО сбили украинские беспилотники над Ростовской областью

В ночь на 10 февраля беспилотники, запущенные украинскими военными, попытались атаковать Миллеровский район. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

«Силы и средства ПВО успешно отразили атаку, уничтожив беспилотные летательные аппараты», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших среди населения и разрушений на земле нет.

Согласно информации Минобороны РФ, всего над территорией Ростовской области было сбито два БПЛА.

Анастасия Казуков

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