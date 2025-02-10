Прилетевшая в окно горящая футболка стала причиной пожара на Тихоокеанской улице

Днем 9 февраля в окно квартиры жительницы одного из домов по Тихоокеанской улице в Парголово прилетела горящая футболка, сообщает «Фонтанка». Ей пришлось спшно тушить огонь всем, что попало под руку.

Пластиковая рама окна успела поплавиться. После инцидента жительница Парголово обратилась в полицию. Сотрудники правопорядка устанавливают все обстоятельства инцидента и выясняют, кому принадлежала футболка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на Волхонском шоссе тушили пожар по повышенному номеру сложности. Огонь объял 60 кв. м. одноэтажного производственного здания.

Андрей Маркелов