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Экс-начальник безопасности СГУ получил 5 лет условно за мошенничество

В Красноярске суд вынес приговор экс-начальнику управления безопасности Сибирского государственного университета им. Решетнева и руководителю ООО «РОСО» по делу о хищении средств. Бывшего сотрудника вуза суд признал виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), его приговорили к пяти годам условно. Второму фигуранту дела назначили четыре года и три месяца условно, признав виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает краевая прокуратура.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В 2021 году СГУ им. Решетнева заключил с компанией «РОСО» два контракта на охрану корпусов. Их общая стоимость составила 119 млн руб. По версии следствия, на протяжении года предприятие не выполнило часть условий — главный учебный корпус не был оборудован постом видеонаблюдения, а четыре других остались без круглосуточной охраны. При этом подрядчик указал в актах приемки услуг, что полностью выполнил все требования договора.

Правоохранители считают, что глава безопасности вуза «не проконтролировал выполнение условий контрактов и принял работу без замечаний». Благодаря этому фирма получила необоснованно 3,7 млн руб.

Александра Стрелкова

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