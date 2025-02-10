Пять человек пострадали при столкновении фуры и легковушки под Красноярском

В Красноярском крае пять человек пострадали в ДТП на трассе Р-257 «Енисей». Авария произошла вчера вечером на 612 км автодороги, сообщили в МВД региона.

Предварительно установлено, что водитель Toyota Platz, направляясь в сторону Кызыла, выехал на полосу встречного движения, где врезался в большегруз Volvo.

В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, а также четверо его пассажиров, в том числе дети восьми, 12 и 15 лет.

Александра Стрелкова