Трамп: Канада без США окажется «нежизнеспособной страной»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада недостаточно тратит на оборону страны, поскольку надеется на американскую помощь. По его словам, без поддержки США Канада станет «нежизнеспособной страной».

«Они тратят очень мало на оборону. Они совершенно не защищены, потому что предполагают, что мы защитим их. Но дело в том, что мы субсидируем их примерно на $200 млрд в год. Если мы перестанем делать это, если за счет введения пошлин не будем позволять им производить машины, они окажутся нежизнеспособной страной»,— сказал Дональд Трамп журналистам на борту своего самолета в ходе поездки в штат Луизиана (цитата по ТАСС).

Он также отметил, что любит народ Канады, с которой у США «отличные отношения». Он выразил мнение, что лучшим шагом для Канады будет стать 51-м штатом США.«Представьте, какой красивой могла бы быть эта страна без искусственно проведенной линии (границы.—"Ъ"), которую кто-то начертил много лет назад»,— добавил он.

Господин Трамп еще до инаугурации неоднократно предлагал сделать Канаду территориальной единицей США. Канада отказалась от предложений главы соседнего государства. В конце января Дональд Трамп пообещал жителям Канады налоговые послабления, если их страна присоединится к США.

О возможных последствиях присоединения — в материале «Ъ» «Канада как 51-й штат США».