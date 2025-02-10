Экзитполы показали победу правящей партии на парламентских выборах в Косово

На выборах в парламент Косово лидирует правящая партия «Самоопределение». Она набирает 38,2%, следует из экзитпола телеканала Klan Kosova TV, который приводит Reuters. Как пишет Kosovo Online со ссылкой на ЦИК республики, явка на выборах составила 40%.

Согласно экзитполам, второе место занимает оппозиционная Демократическая партия Косово (ДПК) с 22,4% голосов. На третьем месте с 20,1% голосов — Демократическая лига Косово (ДЛК). Всего за 120 мест в парламенте боролись 28 партий и движений.

Как указывает Reuters, в ходе избирательной кампании комиссия по жалобам и апелляциям на выборы выписала партиям штрафов на сумму более €650 тыс. Такие цифры в три раза превышают показатели выборов 2021 года, отмечает агентство.

Лидер партии «Самоопределение» — премьер-министр Косово Альбин Курти. С 2021 года он возглавляет правительство республики. По информации Reuters, при господине Курти уровень безработицы в Косово упал с 30% до 10%.

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