Киностудия «Ленфильм» выразила соболезнования в связи со смертью Олега Стриженова

Петербургская киностудия «Ленфильм» выразила соболезнования по поводу кончины на 96-м году жизни народного артиста СССР Олега Стриженова. Там напомнили, что именно на этой площадке состоялся дебют Олега Александровича в кино в фильме «Овод» режиссера Александра Файнциммера в 1955 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран VIII торжественная церемония вручения Национальной премии в области кинематографии "Золотой Орел" в Первом павильоне "Мосфильма". Актер Олег Стриженов на церемонии.

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ VIII торжественная церемония вручения Национальной премии в области кинематографии "Золотой Орел" в Первом павильоне "Мосфильма". Актер Олег Стриженов на церемонии.

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Помимо «Овода» господин Стриженов также снимался на «Ленфильме» в картинах «В твоих руках жизнь», «Пиковая дама», «Третья молодость», «Его звали Роберт», «Миссия в Кабуле», «Мир Николая Симонова», «Звезда пленительного счастья» и других.

«Его участие в этих картинах — важная страница в истории нашей киностудии» ",— отмечается, в частности, в сообщении «Ленфильма». «Скорбим вместе с родными и близкими Олега Александровича»,— говорится также в некрологе.

Напомним, что о смерти Олега Стриженова стало известно вечером 9 февраля. Ранее знаменитый российский актер театра и кино попал в больницу с ишемическим инсультом.

Материал памяти Олега Стриженова — на сайте «Ъ».

Андрей Цедрик