При ударе ВСУ по Макеевке погибла девушка, еще 10 человек пострадали

Украина обстреляла центр Макеевки в Донецкой народной республике. Погиб мирный житель, еще десять человек ранены, сообщил глава республики Денис Пушилин. Удар пришелся на местную автостанцию.

Погибла девушка. Среди пострадавших — мать с ребенком. В Центрально-Городском районе Макеевки обломками сбитой ракеты были повреждены жилые дома. «Отдал распоряжение оказать всю необходимую помощь пострадавшим и заменить разбитые стекла в домах — в ближайшие дни будет морозно»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

В ночь с 7 на 8 февраля Ростов-на-Дону подвергся атаке БПЛА, которую отразили силы ПВО. Из-за падения беспилотника разбились стекла и повредились окна в 14 многоквартирных домах.