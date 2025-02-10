В Марий Эл потратят 20 млн рублей на съемки и трансляции турнира по боксу

На организацию и техническое обеспечение телевизионных съемок и трансляции международного турнира по боксу, который пройдет в Йошкар-Оле в Республике Марий Эл, выделят 20 млн руб. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает АО «Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл». Оплата по договору производится за счет субсидии из бюджета республики. Заявки на участие в тендере принимаются до 14 февраля. Аукцион пройдет в электронном формате. Участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Международный турнир по боксу пройдет 28 февраля в Ледовом дворце «Марий Эл» в Йошкар-Оле. Состоится поединок двух звездных боксеров — Алексея Папина и Эбенезера Тетте в рамках «Бойцовского клуба РенТВ».

Дарья Сайфиева