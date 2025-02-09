«Молот» одержал четвертую победу подряд

«Молот» в матче чемпионата ВХЛ одержал победу на своем льду на ХК «Рязань-ВДВ». Оба клуба входят в первую десятку команд лиги. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Евгения Попихина. Команды обменялись голами в первом периоде (Денис Голубев), а затем забросить не смогли, и для выявления победителя потребовалось пробитие буллитов. В очередной раз хорошо сыграл голкипер «Молота» Егор Горшков, а решающий бросок совершил Даниил Лапин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК Молот-Прикамье Фото: ХК Молот-Прикамье

Следующая игра для «молотобойцев» пройдет во вторник. Соперником будет ХК «Химик».