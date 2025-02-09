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Полиция поймала 20-летнюю подозреваемую в налете на магазин на Фарфоровской

Петербургская полиция задержала местную жительницу, которую подозревают в налете на магазин в Невском районе города. Инцидент произошел в минувший четверг, 6 февраля, среди бела дня в доме 6 по Фарфоровской улице.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в полицию обратилась администратор магазина, рассказав, что в районе 14:00 неизвестная девушка похитила из торгового зала товар и, применив физическую силу к продавцу-кассиру, которая пыталась ей помешать, убежала с похищенным. Пострадавшая, 60-летняя женщина, обратилась с ушибами за медицинской помощью.

Сотрудникам правопорядка удалось оперативно установить местонахождение подозреваемой — ее задержали фактически по горячим следам. Подозреваемой оказалась 20-летняя неработающая жительница Центрального района, за плечами которой уже имеются четыре судимости за грабежи, кражу и разбой.

Полицейским следствием было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Фигурантка задержана на основании статьи 91 УПК РФ, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что житель Петербурга написал заявление на знакомого из-за кражи 590 тысяч рублей.

Андрей Цедрик

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