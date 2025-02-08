Петербуржец написал заявление на знакомого из-за кражи 590 тысяч рублей

Житель Санкт-Петербурга остался без 589 тыс. рублей. Он заявил полиции, что в деревне Новое Девяткино на него напал знакомый в компании восьми человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Пострадавший пришел к правоохранителям ночью 5 февраля. Он заявил, что несколько дней до этого у дома 4 по Лесной улице его знакомый в возрасте 39 лет и еще восемь человек силой отобрали у него 589 тыс. рублей, а затем скрылись с места происшествия.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Позже подозреваемый в совершении преступления был задержан в Мурино и помещен в изолятор.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что три кольца с бриллиантами за 1,9 млн рублей украли из ювелирного на Михайловской.

Татьяна Титаева