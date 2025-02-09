В больнице в ДНР умерла пострадавшая при обстреле Макеевки

В Донецкой народной республике (ДНР) в больнице скончалась одна из пострадавших при вчерашнем обстреле Макеевки, сообщает ТАСС. «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы пишет, что от травм умерла мать ребенка, который также пострадал при ударе по городу.

Вчера глава ДНР Денис Пушилин сообщил о смерти другого мирного жителя. Также, по сообщениям главы региона, пострадало еще десять человек, включая мать с ребенком.

Кроме этого, в Центрально-Городском районе Макеевки обломками сбитой ракеты были повреждены жилые дома. Вчера глава региона поручил оказать необходимую помощь пострадавшим и заменить разбитые стекла в домах. Сегодня глава ДНР в своем Telegram-канале написал, что в поврежденные дома вернули свет и тепло, сотрудники служб отремонтировали поврежденную газовую трубу. В течение следующей недели коммунальщики заменят выбитые окна, сообщил господин Пушилин.