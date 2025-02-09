В Краснодаре устранены последствия аварийных отключений воды и света

В Западном округе Краснодара выполнены ремонтные работы, возобновлена подача воды в дома по улице 70-летия Октября. Также устранены последствия энергоаварии в Карасунском округе, где без света оставались 19 улиц. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Днем 9 февраля из-за повреждения на линии 6/10 кВ в Краснодареотключились Пашковская и еще 26 трансформаторных подстанций.

Кроме того, из-за утечки на подземном водопроводе диаметром 300 мм была прекращена подача холодной воды в Западном городском округе по улице 70-летия Октября, в домах 24, 26 и 26/1.

Андрей Николаев