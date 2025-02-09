В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались 19 улиц

В краевой столице из-за аварии без света остались жители 19 улиц Карасунского округа. Информация об аварийном отключении электричества поступила в 13:23, сообщают в ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из-за повреждения на линии 6/10 кВ отключились Пашковская подстанция, а также 26 трансформаторных подстанций.

В результате аварии без электричества оказались жители улиц Крупской, Крылатой, Сычевой, 8 Марта, Украинской, Юго-Восточной, Бершанской, Крайней, Дзержинского, Карасунской, Космонавтов, Черноморской, Криничной, Фадеева, Восточной, 1 Мая, а также Ярославского, Старокорсунской, Запорожской.

Последствия аварии устраняет работающая на месте повреждения бригада.

Ранее в Западном округе Краснодара произошло аварийное отключение холодного водоснабжения.

Андрей Николаев