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В Новороссийске пройдут учения по отражению атак БПЛА и БЭК

Жителей и гостей Новороссийска предупредили об учениях, которые будут проводиться днем и вечером 10 февраля в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 10 февраля в городе планируют провести учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта.

Во время учений будет отрабатываться практика действий по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников, выполняться стрельба из артиллерийской установки с молов военной гавани.

Андрей Пугачев

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