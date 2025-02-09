В Новороссийске пройдут учения по отражению атак БПЛА и БЭК

Жителей и гостей Новороссийска предупредили об учениях, которые будут проводиться днем и вечером 10 февраля в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 10 февраля в городе планируют провести учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта.

Во время учений будет отрабатываться практика действий по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников, выполняться стрельба из артиллерийской установки с молов военной гавани.

Андрей Пугачев