Мэрия требует экс-владельца Гачи снести незаконное строение в Верхних Муллах

Администрация Индустриального района Перми в суде требует признать самовольной постройкой и снести нежилое здание, пристроенное к супермаркету «Пятерочка» на шоссе Космонавтов, 395д. Исковое заявление администрации подано в арбитражный суд Пермского края к владельцам объекта – бывшему собственнику оптового рынка Гача Шимтуву Биняминову его бизнес-партнеру Флуре Сериной. Согласно материалам дела, спорное строение имеет площадь 85 кв. м, оно пристроено к супермаркету в 513 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Спорное здание на ш. Космонавтов, 395д. Фото - 2ГИС Фото: Спорное здание на ш. Космонавтов, 395д. Фото - 2ГИС

Истец требует признать незаконной реконструкцию одноэтажного здания супермаркета на ш. Космонавтов, 395д, во время которой были возведены помещения под литерами Al, А2, а4, аб. Администрация района просит обязать ответчиков снести строение в 85 кв. м в течение 30 дней с момента вступления в силу решения суда. Также Шимтув Биняминов и Флуря Серина должны привести в первоначальный вид здание супермаркета, демонтировав возведенные помещения под литерами А2, А1, а4 и аб. В случае неисполнения решения право на снос объектов должно быть предоставлено истцу.

Одновременно администрация ходатайствовала об обеспечительных мерах в виде запрета Росреестру проводить госрегистрацию сделок в отношении спорного здания, а также участка под ним. Суд оставил без движения исковое заявления. До 28 февраля заявитель должен исправить недочеты при подаче иска.

Отметим, что Шимтув Биняминов представляет семью бизнесменов Биняминовых, которые ранее владели оптовым рынком Гача. Предприниматели решили его застроить, организовав для этого компанию «Магнолия». В 2024 году стало известно, что в проекте развития Гачи примет участие девелопер «Талан». В конце прошлого года застройщик начал выкуп участков у господ Биняминовых. Ранее Шимтув Биняминов был учредителем компаний «Мегастрой», «Магнолия», «Лотос», «Классик», «Караван». Большинство из них сейчас ликвидированы, а из состава учредителей ООО «Магнолия» бизнесмен вышел.

Флуря Серина в качестве ИП ведет деятельность в сфере розничной торговли в нестационарных торговых объектах и на рынках, а также владеет ООО «Забота» (аренда и управление недвижимостью).