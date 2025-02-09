С начала СВО в Белгородской области восстановлено 13300 автомобилей

C начала специальной военной операции в Белгородской области восстановлено 13300 автомобилей, которые были повреждены в ходе атак со стороны Украины. Об этом в видеосообщении в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«С начала специальной военной операции у нас в Белгородской области было повреждено 13900 автомобилей. 13300 мы восстановили, на эти цели было направлено 2,5 млрд руб., еще остается почти 600 автомобилей»,— сообщил глава региона.

Деньги на восстановления машин были выделены из внебюджетных средств, уточнили в пресс-службе облправительства. Там также пояснили, что по итогам независимой экспертизы машину либо восстанавливают, либо выплачивают владельцу денежную компенсацию. Сумма компенсации рассчитывается исходя из рыночной стоимости деталей. Работу контролируют главы администраций районов и округов.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область по меньшей мере 135 боеприпасами, в том числе с беспилотников, сообщил Вячеслав Гладков своей ежедневной сводке обстрелов в Telegram. В результате один человек пострадал, в ряде населенных пунктов зафиксированы разрушения.

Мария Старикова