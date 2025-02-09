Судно «Сивуч» вышло из Петербурга для ремонта кабеля «Ростелекома» на Балтике

Многофункциональный буксир Морской спасательной службы «Сивуч» отправился из Санкт-Петербурга для выполнения работ по ремонту оборванного кабеля ПАО «Ростелеком» в Финском заливе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: fleetphoto.ru Фото: fleetphoto.ru

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, восстановительные работы на поврежденных подводных линиях связи будут проводиться под наблюдением финского военного патрульного корабля Turva — оба судна находятся близко друг к другу в акватории Финского залива.

«Ъ» писал, что проходящий по дну Балтийского моря кабель «Ростелекома» был поврежден «из-за внешнего воздействия». Он оборвался в исключительной экономической зоне Финляндии.

Ранее о происшествии заявила Финская береговая охрана. В ведомстве рассказали, что на месте повреждения находится российское судно, которое занято ремонтом поврежденного кабеля. При этом, по словам замкомандующего береговой охраной, у Финляндии «есть нормальный контакт с Россией по повседневным практическим вопросам».

Андрей Цедрик