Объем промышленного производства в Ростовской области вырос на 4,7%

По итогам 2024 года выпуск продукции промышленными предприятиями Ростовской области увеличился на 4,7%. Об этом сообщает Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Предприятия обрабатывающие отрасли нарастили производство продукции на 5,8%. Производство электрического оборудования выросло на 48%, транспортных средств и оборудования — на 29,9%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 16,2%.

Увеличили объемы выпуска продукции предприятия, занимающиеся производством машин и оборудования (+9,2%), металлоизделий (+5,1%), стройматериалов (+4,8%), пищевых продуктов (+2,1%).

Добывающий сектор нарастил выпуск продукции на 1,2%, а отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением и утилизацией отходов увеличили объем выполненных работ и оказанных услуг на 0,7%. Предприятия электро-, теплоэнергии и газоснабжения сократили производство на 0,8%.

Кристина Федичкина