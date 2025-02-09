В Новороссийске сняли ограничение на проезд грузовиков в сторону Кабардинки

Ограничение движения большегрузного транспорта по направлению к поселку Кабардинка снято. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает госавтоинспекция Новороссийска.

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При этом погодные условия остаются сложными, продолжаются порывы ветра, падает мокрый снег.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, дистанцию и требования значений дорожных знаков.

Вечером 8 февраля на федеральной трассе М-4 «Дон», в районе обхода Кабардинки из-за сильного ветра опрокинулся второй за сутки тентованный грузовик.

Андрей Николаев