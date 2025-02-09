В Самарской области может продаваться масло от фантомного предприятия «Молочный берег»

Региональное управление Роспотребнадзора предупредило, что в Самарской области в обороте может находиться сливочное масло «Традиционное», произведенное ООО «Молочный берег».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установили специалисты ведомства, «Молочный берег» не осуществляет деятельность ни по указанному на упаковке юридическому адресу в Твери, ни по фактическому в населенном пункте Старица.

«Таким образом, ООО “Молочный берег” является предприятием-призраком, производство продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем данная продукция может быть опасной для здоровья граждан»,— заключили в Роспотребнадзоре.

Собранная информация направлена в налоговую службу и Россельхознадзор для принятия дальнейших решений.

Алексей Алексеев