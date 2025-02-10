Таксистов гонят от людей

Сервис «Яндекс Go» ввел запретные зоны для заказа такси у локаций с большим трафиком. Пока ограничения по подаче машины действуют по 15 адресам, большинство из которых находятся у станций метро: «Василеостровской», «Балтийской» и других. Ограничения в Санкт-Петербурге ввели вслед за Москвой. В то же время легковое такси в городе переводят на новую систему работы, чтобы упростить взаимодействие с органами власти, что приветствуют игроки рынка. Эксперты опасаются, что изменения с подачей машин могут привести к усложнению транспортной ситуации и конфликту между клиентами и водителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Москве запрет на подачу в районах с большим автомобильным трафиком ввели еще в 2023 году, теперь ограничения при заказе такси появились и в Петербурге. На онлайн-карте «Яндекса» новые спецзоны окрашены оранжевым цветом. В обозначенных местах невозможно установить точку для вызова такси, так как приложение автоматически переносит ее в ближайшее место, где остановка разрешена. Как сообщили «Ъ-СПб» в «Яндекс Go», на стоимость заказа это не повлияет.

Запретные зоны на парковку в центре действуют и для прокатных самокатов. В 2025 году остановка для кикшеринга запрещена в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах в границах, которые действуют с прошлого года.

Ограничения введены «Яндексом» у метро «Ленинский проспект», «Василеостровская», «Сенная площадь» и «Балтийская». Расширять список оранжевых зон сервис пока не планирует. Предполагается, что нововведение обезопасит водителей от конфликтов с пассажирами при посадке и высадке в запретной зоне и снизит риск ДТП. Сейчас в городе заработали камеры фотофиксации нарушений у станций метрополитена, где водителям предоставляется всего шесть секунд на остановку, иначе грозит штраф.

Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты не уверены, что изменения из-за новой функции не грядут, так как даже ограничениями на посадку по ряду адресов не снизить вероятность конфликта между пассажиром и таксистом. Часто водители не могут припарковаться на выделенных под это зонах, так как их уже заняли другие такси. К тому же, вероятнее всего, заказчики будут выбирать участки недалеко от запретной зоны, а из-за большого трафика скопления просто перейдут в именно эти локации.

Кроме того, как заявил руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус, хотя проблема с вызовом авто под камеру и решается с помощью запрета, при расширении ограничений по остановке закрытым для таксистов станет весь центр города, как было в прошлом году с кикшерингом.

Специалиста дополнил транспортный аналитик Владислав Булгаков, отметивший, что «Яндекс» не единственный транспортный агрегатор, из-за чего возникает вопрос, как справятся с проблемой другие участники рынка. Впрочем, даже если решения по выходу из ситуации у компаний будут отличаться, на их доходности или развитии это не скажется. Однако возможностей для конфликта между участниками движения станет гораздо больше, суммируют эксперты.

В начале прошлой недели пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга заявила о переходе работы легковых такси на новую региональную систему, которую планируется внедрить в этом году. Система, призванная упростить взаимодействие с органами власти, будет функционировать через личные кабинеты для перевозчиков и служб заказа легковых такси. По словам губернатора Александра Беглова, она позволит уменьшить сроки рассмотрения заявлений и документов, снизить административные барьеры для профильного бизнеса, а также обеспечить сбор и анализ всех данных о перевозках.

Как рассказал «Ъ-СПб» первый заместитель председателя комитета по транспорту Алексей Львов, сейчас юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые осуществляют деятельность в сфере перевозок легковым такси в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2022 № 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации...». Предоставление разрешения, внесение сведений и изменений в реестры машин и перевозчиков оказываются в рамках государственных услуг в сфере легкового такси. В реестре легкового такси содержатся транспортные средства, которые могут быть использованы перевозчиками, получившими разрешение Комтранса. Перевозчик должен закрепить машины за собой в реестре перевозчиков и заключить договор с агрегатором для получения заказов. Перевозчик не имеет права осуществлять заказы на легковых такси, не внесенных в реестр машин. Перевозчики-юридические лица или ИП могут передавать в пользование транспортные средства, закрепленные за ними, только своим трудоустроенным водителям. Самозанятый может ездить на своем автомобиле, если сведения о нем внесены в реестр машин и автомобиль закреплен за перевозчиком в реестре перевозчиков. Самозанятый также может выполнять заказы на автомобиле, переданном ему по договору об обеспечении, сведения о котором внесены в реестр машин и закреплены за перевозчиком в реестре перевозчиков.

«Сейчас реестровые данные передаются напрямую в федеральную информационную систему легковых такси, но 580-ФЗ предусматривает использование региональной системы при ее соответствующей разработке»,— объяснил господин Львов.

«Мы готовы интегрироваться с региональной системой. По информации от партнеров, спрос на выдачу разрешений сохраняется и любые меры по ускорению оформления им помогут»,— прокомментировал планы города по переходу на региональную информсистему представитель «Яндекс Такси».

Ключевым барьером в текущем регулировании деятельности такси участники рынка считают требование о прописке, продолжил представитель агрегатора: сейчас у самозанятого водителя, чтобы получить разрешение перевозчика и работать в такси, должна быть постоянная регистрация в регионе.

«В крупных городах это требование ограничивает возможность заработка для водителей, зарегистрированных в близлежащих регионах. Рассчитываем, что барьер будет в скором времени снят. Вместе с нашими партнерами мы поддерживаем инициативу законодателей Санкт-Петербурга исключить требование о прописке из закона о такси»,— сказали в «Яндекс Такси».

Речь идет об инициативе городского парламента, которая предлагает отменить требование 580-ФЗ, обязывающее самозанятых водителей иметь регистрацию в том субъекте РФ, где они осуществляют деятельность. Предложение было разработано в 2023 году. 31 января текущего года проект был повторно внесен на рассмотрение в Совет законодателей и в настоящее время находится на рассмотрении.

По данным Смольного, в 2024 году в реестр легковых такси Петербурга внесли 24,5 тыс. новых машин: почти на 40% больше, чем в 2023-м. Всего в реестре насчитывается более 61,6 тыс. транспортных средств. Количество легальных перевозчиков за год увеличилось на 25,4%. В прошлом году разрешения получили 150 новых ИП и 824 самозанятых.

Стефания Барченкова, Александра Тен