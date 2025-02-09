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В Сочи провели гонку на лыжах, посвященную 80-летию Победы

На горнолыжной трассе комплекса «Лаура» курорта «Газпром Поляна» в Сочи прошел традиционный массовый старт, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Для участников лыжной гонки организаторы подготовили дистанции трех уровней сложности: три, пять и 10 км.

Как отметил директор департамента физкультуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников, на старт вышли порядка 250 любителей горных лыж. Большинство — местные жители.

«Новая инфраструктура, появившаяся благодаря инициативе главы государства, продолжает служить целям развития как профессионального, так и любительского спорта»,— прокомментировал господин Мирошников.

«Лыжня Кубани» проводится в Сочи с 2018 года. Гонка является частью общероссийской «Лыжни России», которая в 2025 году объединила 72 региона.

Андрей Пугачев

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