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Коммерсантъ FM
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МВД предупредило об активизации мошенников перед Днем влюбленных

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД предупредило об активизации киберпреступников, которые для обмана граждан используют «романтические настроения» в преддверии 14 февраля.

Среди популярных схем мошенников — фейковые знакомства: злоумышленники создают ложные профили на специальных сайтах и в соцсетях, начинают диалог с пользователем, где разыгрывают чувства, и в итоге выманивают средства. Вторая схема — использование ложных сайтов доставки цветов и подарков, где после оплаты с жертвой прекращают общение.

В МВД также предупредили пользователей о фишинговых акциях и скидках — это ссылки с предложениями от известных брендов, которые на самом деле ведут на сайты, похищающие персональные данные или распространяющие вредоносное ПО.

Мошенники часто используют праздники или памятные дни для обмана интернет-пользователей. Так, в преддверии Нового года злоумышленники активно использовали темы новогодних акций, распродаж и подарков для привлечения внимания жертв.

Подробнее о кибермошенничестве читайте в материале «Ъ» «Дипфейки идут на повышение».

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