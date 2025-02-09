В горах Сочи модернизируют объекты системы водоснабжения

В горном кластере Сочи проводят модернизацию объектов системы водоснабжения. Как сообщает пресс-служба города-курорта, на начальном этапе установлено семь новых насосных агрегатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты выполняют работы на различных высотах, в том числе на водонасосной станции в селе Эстосадок на высоте около 1 тыс. м над уровнем моря.

Вертикальные многоступенчатые насосы произведены на территории России. Они создают высокое давление, позволяющее обеспечить стабильную подачи воды горожанам и на объекты на значительной высоте.

Как отметил глава курорта Андрей Прошунин, станция в Эстосадке является одной из важных частей инженерной системы подачи воды в горный кластер. Улучшение стабильности снабжения после модернизации ощутят во всем Краснополянском поселковом округе. Здесь проживают почти 12 тыс. человек. Кроме того, модернизация важна для объектов сферы гостеприимства.

На 2025 год в инвестпрограмме «Водоканала» запланировано порядка 150 мероприятий по улучшению систем водоотведения и водоснабжения в Сочи.

Андрей Пугачев