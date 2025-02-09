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Министр транспорта Ростовской области проинспектировала работу автобуса №70

Глава министерства транспорта Ростовской области Алена Беликова на этой неделе совершила поездку на автобусе №70 в Ростове-на-Дону. Автобус был заполнен на 70%, грубых нарушений в работе не замечено. Об этом госпожа Беликова сообщила в своем telegram-канале.

Фото: Михаил Кирьянов / РИА "Воронеж", Коммерсантъ

Фото: Михаил Кирьянов / РИА "Воронеж", Коммерсантъ

По итогам поездки министр предложила выделить отдельное место для рекламы в автобусе, заметив, что сейчас наклеенные в разных местах объявления портят внешний вид и состояние транспорта — клей остается на стеклах, стенах и т.д.

Также госпожа Беликова отметила, что в автобусе работал звуковой информатор, а на табло высвечивались названия остановок. «Многие перевозчики, ссылаясь на сбои в геолокации, утверждают, что это запустить невозможно. Вот вам наглядный пример, что возможно»,— отметила она.

Кристина Федичкина

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