Министр транспорта Ростовской области проинспектировала работу автобуса №70

Глава министерства транспорта Ростовской области Алена Беликова на этой неделе совершила поездку на автобусе №70 в Ростове-на-Дону. Автобус был заполнен на 70%, грубых нарушений в работе не замечено. Об этом госпожа Беликова сообщила в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Кирьянов / РИА "Воронеж", Коммерсантъ Фото: Михаил Кирьянов / РИА "Воронеж", Коммерсантъ

По итогам поездки министр предложила выделить отдельное место для рекламы в автобусе, заметив, что сейчас наклеенные в разных местах объявления портят внешний вид и состояние транспорта — клей остается на стеклах, стенах и т.д.

Также госпожа Беликова отметила, что в автобусе работал звуковой информатор, а на табло высвечивались названия остановок. «Многие перевозчики, ссылаясь на сбои в геолокации, утверждают, что это запустить невозможно. Вот вам наглядный пример, что возможно»,— отметила она.

Кристина Федичкина