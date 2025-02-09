Челябинец под воздействием мошенников пытался поджечь здание в центре

В Челябинске сотрудники УМВД и УФСБ установили и задержали 59-летнего местного жителя, который пытался поджечь здание городского управления культуры на улице Цвиллинга. Он действовал по указанию телефонных мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Сообщение о возгорании в дежурную часть отдела полиции по Центральному району поступило от диспетчера экстренных служб. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что неизвестный поджог резиновый коврик на крыльце здания. Рядом были обнаружены бутылка и следы продуктов горения. Никакого ущерба здание не получило, так как еще не разгоревшийся огонь заметила бдительная горожанка и сообщила «в соответствующую службу».

Вскоре сотрудники МВД и ФСБ установили и задержали 59-летнего горожанина. Он рассказал, что ему позвонили неизвестные и сообщили о некорректности сведений о его трудовом стаже, что повлияет на начисление пенсии. Далее челябинца попросили назвать код из смс, что он и сделал. Затем позвонил другой человек и заявил, что первым был мошенник, пытавшийся перевести со счетов горожанина 270 тыс. руб., а чтобы этого не произошло, челябинцу надо взять кредиты в банке.

«В какой-то момент от мошенников поступила следующая задача — необходимо было поджечь определенное административное здание. Предлогом было “специальное скоординированное мероприятие”, которое нацелено на проверку оперативности реагирования полиции на противоправные деяния. Мужчину мошенники заверили, что спецслужбы знают о такой “операции” и все его действия будут совершены в рамках закона»,— сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. В результате горожанин купил в магазине горючую смесь и поджог крыльцо здания на улице Цвиллинга, после чего мошенники перестали выходить на связь.