В Сочи произошло ДТП с иномаркой, есть погибший
На Дублере Курортного проспекта в Центральном районе Сочи произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Toyota Mark II, сообщает в своем Telegram-канале ГИБДД УВД по Сочи.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Авария случилась в воскресенье 9 февраля около 4.30 утра. Согласно предварительной информации, автомобиль Toyota Mark II двигался со стороны Дублера Курортного проспекта в сторону улицы Чайковского. При этом водитель иномарки не выбрал безопасную скорость и наехал на препятствие.
В результате аварии пассажир иномарки погиб на месте до приезда медиков. Обстоятельства аварии выясняются.