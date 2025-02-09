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В Сочи произошло ДТП с иномаркой, есть погибший

На Дублере Курортного проспекта в Центральном районе Сочи произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Toyota Mark II, сообщает в своем Telegram-канале ГИБДД УВД по Сочи.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария случилась в воскресенье 9 февраля около 4.30 утра. Согласно предварительной информации, автомобиль Toyota Mark II двигался со стороны Дублера Курортного проспекта в сторону улицы Чайковского. При этом водитель иномарки не выбрал безопасную скорость и наехал на препятствие.

В результате аварии пассажир иномарки погиб на месте до приезда медиков. Обстоятельства аварии выясняются.

Андрей Пугачев

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