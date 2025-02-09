69% ижевчан поддержали инициативу Следкома о сухом законе для лиц моложе 21 года

69% жителей Ижевска поддержали предложение запретить продажу алкоголя людям в возрасте до 21 года. Как показал опрос от сервиса SuperJob, каждый пятый горожанин или 22% выступили против инициативы. С предложением повысить возрастной порог выступил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин 5 февраля во время годовой коллегии, пишет “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Больше других инициативу СКР поддержали ижевчане в возрасте от 35 до 45 лет — 77% респондентов. Среди тех горожан, кто не отказывает себе в спиртном, за предложение выступили 66%. Из тех, кто не употребляет алкоголь, — каждый седьмой. Отмечается, что большую поддержку инициатива получила у женщин.

Опрос проводился с 5 по 7 февраля среди экономически активных горожан в возрасте от 21 года.